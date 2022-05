Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste am Nachmittag zum Hofer Untreusee ausrücken. Wie die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Nachfrage mitgeteilt hat, handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm. Ein Zeuge hatte den Notruf gewählt, weil er dachte, eine Person wäre hilflos im See verschwunden. Die Person ist allerdings unverletzt wieder an der Badestelle aufgetaucht. Sie war wohl durch den See geschwommen und zu Fuß wieder zurückgelaufen.