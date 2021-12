FDP kritisiert Söders Vorstoß zu Impfpflicht ab zwölf Jahren

München (dpa/lby) – Während die Corona-Inzidenz in Bayern leicht sinkt, steigt die Zahl der Covid-Patienten auf den (…)

Inzidenz in Bayern sinkt: Mehr Fälle auf Intensivstationen

München (dpa) – Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will über eine Impfpflicht bei Kindern ab zwölf Jahren (…)

Söder will Impfpflicht ab zwölf Jahren diskutieren

München (dpa/lby) – In Bayern und anderen Bundesländern mit niedriger Impfquote sterben derzeit im Verhältnis erheblich mehr (…)

Überdurchschnittliche Corona-Todeszahlen in Bayern

München (dpa/lby) – Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) will das Gehalt von Pflegekräften auf Intensivstationen (…)

Zahl der Impfungen in Bayern weiter gestiegen

München (dpa/lby) – Die Zahl der Impfungen in Bayern ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Allein am Dienstag seien im (…)