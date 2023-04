Im Kreisverband FDP Hof-Land bleibt alles beim Alten, was den Vorsitz angeht. Bei der ordentlichen Kreishauptversammlung haben die Mitglieder Stefan Heindl einstimmig als Kreisvorsitzenden in seinem Amt bestätigt. Stellvertreter sind Sabine Loos aus Naila und der Landtagskandidat Sebastian Schaller aus Schwarzenbach an der Saale.