FDP im Landkreis Hof fordert: Abwassertests als Warnung gegen Corona

Vom Training bis zu Konferenzen – vieles passiert in Corona-Zeiten einfach virtuell. Vergangenen Dienstag hat auch der Kreisvorstand der FDP Hof-Land online getagt. Dabei ist es auch um einen Antrag gegangen.

Die FDP Hof-Land fordert tägliche Abwassertests als Frühwarnindikator gegen Corona in den Kläranlagen im Landkreis Hof. Das betont der Vorsitzende Klaus Horn in einer aktuellen Mitteilung. Zu prüfen sei außerdem, ob bei Einrichtungen, in welchen ein hohen Infektionsrisiko besteht, ein solches System etwas bringe. Abwassertests zum Screening des Infektionsgeschehens seien demnach möglich. Am 15. Juli findet die Kreishauptversammlung ebenfalls digital statt. Dort geht es dann vor allem um Personalfragen.

(Symbolbild)