FDP-Generalsekretär: Neuauflage des Soli wäre fatal

Das vor allem in der Baubranche und im Anlagenbau tätige Unternehmen meldet dank der Erholung in diesen Märkten deutlich höhere (…)

So viel Sprit spart ein Tempolimit auf der Autobahn

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki glaubt nicht an eine baldige Reise des Bundeskanzlers in die Ukraine. (…)

Steinmeier in Kiew unerwünscht – scharfe Kritik von Kubicki

Alle drei Politiker der Ampel-Koalition hatten zuletzt mehr Tempo bei Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert. Nun sind Michael Roth (…)

Drei Ampel-Politiker zu Solidaritätsbesuch in der Ukraine

Der Bundespräsident ist in Kiew unerwünscht, der Kanzler dagegen willkommen. Die Entscheidung sorgt in Deutschland teils für scharfe (…)

Umfrage: Mehrheit für Lieferung schwerer Waffen an Ukraine

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Montag gefordert, dass Deutschland auch schwere Waffen in die Ukraine liefert. Was (…)