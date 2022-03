FCN spürt Respekt der Gegner: Hannover «richtiges Brett»

Trainer Robert Klauß möchte mit dem 1. FC Nürnberg den jüngsten Aufwärtstrend auch in Hannover fortsetzen und in der 2. Fußball-Bundesliga nach Möglichkeit noch etwas näher an die Aufstiegsplätze heranrücken. Der 37-Jährige hat vor dem Auswärtsspiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr) eine durchaus andere Wahrnehmung seiner Mannschaft in der Liga festgestellt. «Mit Siegen, gerade einem Sieg gegen den HSV, wächst der Respekt. Das ist gut fürs Außenbild», sagte Klauß am Freitag. Der «Club» hat als Tabellenvierter fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei und drei sowie sechs Zähler auf Rang eins.

Hannovers Trainer Christoph Dabrowski hatte den «Club» zum Favoriten erklärt, der Aufstiegsambitionen habe. Klauß bewertete das als «eine Mischung aus respektvoll und clever» seines Trainerkollegen: «Da ist er ein Fuchs.» Tatsächlich komme mit Hannover 96 «ein richtiges Brett» auf seine Mannschaft zu.

Nach drei Siegen am Stück muss Klauß seine Erfolgself verändern. Der formstarke Lino Temepelmann muss wegen einer Gelb-Sperre pausieren und im Mittelfeld ersetzt werden. Ungewiss ist, ob Dennis Borkowski zur Verfügung steht. Der Angreifer war im Training umgeknickt und musste am Freitag eine Pause einlegen.