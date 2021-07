FCA-Profis Richter und Uduokhai bei Olympia

Frankfurt/Augsburg/Fürth (dpa/lby) – Augsburgs Fußball-Profis Felix Uduokhai und Marco Richter sowie Anton Stach von der SpVgg Greuther Fürth stehen im deutschen Aufgebot für Olympia. U21-Coach Stefan Kuntz nominierte die drei bayerischen Bundesliga-Akteure am Montag für die Sommerspiele in Japan. Mittelfeldspieler Stach war ebenso wie sein bisheriger Teamkollege David Raum, der zur TSG 1899 Hoffenheim wechselte, im Frühjahr U21-Europameister geworden.

Der FC Augsburg wollte seinen zwei vom DFB angefragten Spielern die Chance auf Olympia nicht verbauen, auch wenn das Turnier mit dem Beginn der Pflichtspielsaison kollidiert. «Wenn ein Spieler fit ist und den Wunsch äußert, so ein Turnier zu spielen, ist unsere Haltung, ihm das zuzugestehen», sagte Geschäftsführer Stefan Reuter zuletzt.

Dass Abwehrspieler Uduokhai (23) zum Ende der vorigen Saison wegen einer Sprunggelenksverletzung operiert werden musste und länger ausfiel, war nun kein Hinderungsgrund für den Spieler und den Verein. Reuter hatte in der vorigen Woche betont, sich mit den Vereinsärzten diesbezüglich abzusprechen. Diese gaben offensichtlich Grünes Licht.

Neben Richter (23) und Uduokhai könnte den Augsburgern wegen Olympia ein weiterer Spieler beim Saisonstart fehlen. In Kuntz‘ 19-Mann-Kader steht nämlich auch Niklas Dorsch vom KAA Gent, den die Schwaben für eine frei gewordene Position im defensiven Mittelfeld umwerben. Die drei Olympia-Startplätze für Spieler, die vor 1997 geboren wurden, gingen an Sturm-Routinier Max Kruse (1. FC Union Berlin), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) und Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg).

Der Kampf um die Medaillen beginnt für Deutschlands Olympia-Fußballer mit der Finalpaarung von Rio. Fünf Jahre nach dem verlorenen Endspiel im Maracanã-Stadion trifft Deutschland gleich zum Auftakt der Vorrunde des olympischen Turniers am 22. Juli in Yokohama auf Brasilien. Saudi-Arabien am 25. Juli in Yokohama und die Elfenbeinküste am 28. Juli in Miyagi sind weitere Gruppengegner.

