FC Ingolstadt holt Costly von Waldhof Mannheim

Der künftige Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat Defensivspieler Marcel Costly vom SV Waldhof Mannheim verpflichtet. Der 26-Jährige sei «ein temporeicher Akteur, der sowohl in der zweit- als auch in der dritthöchsten Spielklasse seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat», sagte Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer der Ingolstädter, am Montag in einer Vereinsmitteilung. «Er ist ein unglaublich dynamischer Spieler und in der Abwehr sowie im Mittelfeld flexibel einsetzbar.»

Costly kommt ablösefrei zu den «Schanzern». Über die Vertragsmodalitäten machten die Ingolstädter keine Angaben.