FC Ingolstadt beendet Katastrophen-Saison mit Niederlage

Der Tabellenletzte und Absteiger FC Ingolstadt hat eine völlig vermurkste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einer Niederlage abgeschlossen. Zum Abschied von Trainer Christoph Dabrowski bescherte Hannover 96 dem 43-Jährigen am Sonntag mit einem 3:2 (1:1) gegen die Schanzer noch einen Sieg.

Die Gäste erarbeiteten sich in der ersten Hälfte die besseren Chancen. Doch 96 ging durch ein Eigentor von Michael Heinloth (6. Minute) in Führung. Kurz darauf glich Stürmer Valmir Sulejmani für den FCI per Kopf aus (11.). Linton Maina brachte die Niedersachsen nach der Pause erneut in Führung und erhöhte später auf 3:1 (56./74.). Filip Bilbija verkürzte dann noch für die Schanzer (76.), die nur vier von 34 Saisonpartien gewinnen konnten und mit 21 Punkten das schlechteste Team der Liga waren. Im Sommer übernimmt der bisherige Greuther-Fürth-Trainer Stefan Leitl in Hannover als Coach.