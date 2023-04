FC Bayern zu Gast bei Manchester City

Der FC Bayern München will sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten. Die Bayern sind heute beim englischen Meister um Coach Pep Guardiola und Stürmerstar Erling Haaland zu Gast.

In seinem Königsklassen-Debüt für die Münchner muss Trainer Thomas Tuchel auf Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten, der wegen Probleme am Kniegelenk fehlt. Eine Alternative für die Sturmspitze wäre Sadio Mané, der am Ostermontag 31 Jahre alt wurde.

Zum elften Mal treffen Tuchel und Guardiola als Trainer aufeinander. Das Finale in der Champions League 2021 und damit das wichtigste Duell gewann der Deutsche mit dem FC Chelsea 1:0 gegen Man City.