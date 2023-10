FC Bayern will Musiala «möglichst lange» halten

Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen würde Nationalspieler Jamal Musiala gerne lebenslang an die Münchner binden. «Ich würde es mir sehr wünschen», sagte der 56-Jährige am Sonntagabend in der Sendung «Blickpunkt Sport» des Bayerischen Rundfunks. «Jamal ist heute schon ein fantastischer Fußballspieler. Er hat so unglaubliche Anlagen, mit so viel weiteren Möglichkeiten, sich immer noch weiter zu verbessern – wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten», sagte Dreesen über den 20-Jährigen.

Der Vertrag von Musiala beim FC Bayern läuft zwar erst im Sommer 2026 aus, doch schon jetzt gibt es Spekulationen über die Zukunft des jungen Fußballers. Musiala wird immer wieder mit internationalen Top-Clubs in Verbindung gebracht. Der in Stuttgart geborene deutsche Nationalspieler zählt inzwischen zu den wertvollsten Spielern der Welt. «Er hat einen Vertrag bei uns bis 2026 und weiß, was er am FC Bayern hat, dass ihm hier alle Türen offenstehen», hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer zuletzt der «Abendzeitung» gesagt. «Ich würde mir wünschen, ihn sehr lange bei uns zu haben. Es ist von beiden Seiten keine Eile da.»