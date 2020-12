FC Bayern vor «großen Hindernissen»

München (dpa/lby) – Der FC Bayern strebt heute (20.30 Uhr/Sky) im letzten Heimspiel des Jahres nach zuletzt zwei Unentschieden wieder einen Sieg an. Gewinnen die Münchner gegen den VfL Wolfsburg und am Samstag gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen, gehen sie aller Voraussicht nach als Spitzenreiter in die Winterpause. «Die beiden Spiele sind für uns wichtige Spiele und große Hindernisse, die wir überspringen müssen. Möglichst mit einem Dreier», sagte Trainer Hansi Flick.

Verzichten müssen die Münchner auf Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka. Wie der schon länger verletzte Joshua Kimmich könnte Goretzka am Samstag aber im Kader stehen.

Der FC Augsburg läuft am Mittwoch (20.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld auf. «Wir nehmen uns vor, dass wir von Anfang an mit Mut und Überzeugung spielen», sagte Trainer Heiko Herrlich. Florian Niederlechner fehlt gesperrt. Linksverteidiger Iago (Zerrung) und Offensivmann André Hahn (positiver Corona-Test) fallen ebenfalls aus. Nach dem Bielefeld-Spiel folgen noch Partien am Samstag in der Liga gegen Frankfurt und am Dienstag im Pokal gegen RB Leipzig.