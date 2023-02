FC Bayern verpflichtet U17-Europameisterin Şehitler

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben Talent Alara Şehitler verpflichtet. Die 16 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt vom FV Ravensburg und erhält einen Zweijahresvertrag. «Mit meinem Wechsel nach München geht ein Kindheitstraum in Erfüllung», sagte die Spielerin laut Mitteilung vom Montag.

Şehitler kommt als U17-Europameisterin an den FC Bayern Campus. «Die Art und Weise, wie sie trainiert und spielt, hat uns sehr beeindruckt. Junge Talente haben beim FC Bayern die Möglichkeit, mit erfahrenen und etablierten Spielerinnen zusammenzuarbeiten. Dabei können sie viel lernen», sagte Trainer Alexander Straus. Vom Sommer an will sich die Ravensburgerin in der Profimannschaft einfinden. «Sie hat alles, was es braucht, um eine tolle Spielerin zu werden», sagte der Coach.