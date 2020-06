FC Bayern verpflichtet Talent Mamin Sanyang von Hoffenheim

München (dpa) – Der FC Bayern Campus hat sich ein weiteres Talent gesichert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gab am Donnerstag die Verpflichtung des 17-jährigen Mamin Sanyang bekannt, der von der TSG 1899 Hoffenheim in die Münchner Nachwuchsakademie wechselt. Der Angreifer hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. In der abgebrochenen Junioren-Bundesligasaison kam er bei den Hoffenheimern meist in der U17 zum Einsatz, spielte aber auch zweimal für die U19. Er kam auf insgesamt neun Tore und vier Vorlagen.