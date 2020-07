FC Bayern verleiht Abwehrtalent Mai an SV Darmstadt

München (dpa/lhe) – Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Lars Lukas Mai (20) um ein Jahr bis zum Sommer 2023 verlängert und den Verteidiger umgehend für die kommende Spielzeit an den Zweitligisten SV Darmstadt 98 ausgeliehen. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mit. Mai war im Sommer 2014 von Dynamo Dresden nach München gekommen. Mit den Amateuren des FC Bayern stieg der Abwehrspieler 2019 in die 3. Liga auf und wurde dort mit seiner Mannschaft auf Anhieb Meister.