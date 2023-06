FC Bayern verleiht Abwehrspielerin Bragstad an Leverkusen

Der FC Bayern München verleiht Emilie Bragstad für eine Saison an den Ligarivalen Bayer Leverkusen. Dort soll die 21 Jahre alte Abwehrspielerin Spielpraxis sammeln, wie der deutsche Fußball-Meister am Freitag mitteilte. Bragstad steht seit Anfang 2022 beim FC Bayern unter Vertrag, blieb aber zunächst bis zum Sommer des letzten Jahres auf Leihbasis beim norwegischen Club Rosenborg Trondheim. In der vergangenen Spielzeit kam sie auf 18 Einsätze in der ersten und zweiten Mannschaft.