FC Bayern verlängert Vertrag mit Offensivtalent Vidovic

Der FC Bayern hat das nächste Talent langfristig an sich gebunden und Offensivspieler Gabriel Vidovic einen Profivertrag gegeben. Wie die Münchner am Mittwoch mitteilten, wurde der Kontrakt mit dem 18-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis Ende Juni 2025 verlängert. Das neue Arbeitspapier von Vidovic gehe am 1. Juli automatisch in einen Profivertrag über.

Der gebürtige Augsburger war im Sommer 2016 vom FC Augsburg zum Nachwuchs des FC Bayern gekommen. Er läuft in erster Linie für die Regionalliga-Mannschaft der Münchner auf. Trainer Julian Nagelsmann hat Vidovic seit Spätherbst regelmäßig bei den Profis mittrainieren lassen. Im Achtelfinale-Hinspiel der Champions League beim FC Salzburg (1:1) stand er erstmals im Kader.

«Gabriel Vidovic ist ein Spieler, der technisch sehr talentiert ist und aus den Zwischenräumen für große Torgefahr sorgt. Er spielt seit sechs Jahren bei uns, wurde am FC Bayern Campus bestens ausgebildet und soll bei unseren Profis den nächsten Schritt machen», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.