FC Bayern startet Mannschaftstraining: Fokus auf Chelsea

München (dpa/lby) – Der FC Bayern startet am heutigen Sonntag die nächste Phase seiner Champions-League-Vorbereitung. Nach knapp einer Woche im Training versammelt Coach Hansi Flick die Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters zur ersten Team-Einheit. Die Münchner bereiten sich auf ihr Achtelfinal-Rückspiel am 8. August gegen den FC Chelsea vor. Nach dem 3:0 im Hinspiel sind die Chancen bestens.

Ein Test steht schon in der nächsten Woche an. Am Freitag spielen die Bayern gegen Olympique Marseille. Das Duell mit dem neunfachen französischen Meister wird wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen.