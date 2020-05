FC Bayern schießt sich im Abschlusstraining für Union warm

München (dpa) – Der FC Bayern hat sich beim Abschlusstraining in München für den Liga-Neustart nach der Corona-Zwangspause eingestimmt. Bei der geheimen Einheit am FC Bayern Campus standen am Samstag zum Abschluss auch noch einige Torabschlüsse für Robert Lewandowski & Co. an. «Warmschießen für Union», formulierte es der deutsche Fußball-Rekordmeister auf seiner Internetseite. Zuvor sah das Trainingsprogramm unter anderem Spiel- und Taktikformen vor.

Die Münchner brachen wenig später in die Hauptstadt auf, wo am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin ansteht. Details zu Personalien verrieten die Münchner am Samstag nicht. Fehlen werden zum Auftakt die verletzten Niklas Süle, Philippe Coutinho und Corentin Tolisso sowie vermutlich Javi Martínez, der über muskuläre Probleme klagt.

«Wir haben intensiv trainiert und konnten in den Tagen sehen, dass die Physis passt. Wir müssen Mentalität reinbringen und Zweikämpfe annehmen», hatte Trainer Hansi Flick am Freitag erklärt. Die Münchner gingen als Tabellenführer in den ersten von noch neun ausstehenden Spieltagen nach zwei Monaten Corona-Zwangspause.