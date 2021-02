FC Bayern muss wegen Muskelfaserriss auf Gnabry verzichten

München (dpa) – Der FC Bayern München muss vorerst auf Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry verzichten. Wie der Club-Weltmeister am Freitag mitteilte, erlitt der Offensivspieler beim 1:0 im Endspiel der Club-WM in Katar gegen UANL Tigres aus Mexiko einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Der 25-Jährige wird damit die Bundesliga-Spiele gegen Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt verpassen.

Auch zum Start der K.o.-Runde der Champions League am 23. Februar im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom kann Gnabry nicht eingeplant werden. Bislang stand er in dieser Saison in 28 von 32 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte sechs Tore.

