FC Bayern muss einige Wochen auf Hernández verzichten

München (dpa) – Der FC Bayern München muss einige Wochen auf den operierten Fußball-Weltmeister Lucas Hernández verzichten. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, musste sich der französische Abwehrspieler nach seiner Verletzung bei der EM einem Eingriff am Knie unterziehen. «Wir wünschen Lucas gute und schnelle Genesung. Unsere Ärzte sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Operation. Er wird uns schon in wenigen Wochen wieder voll zur Verfügung stehen», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Hernández hatte laut Club-Angaben einen Einriss des Innenmeniskus am linken Knie erlitten. Er beginne nun sofort mit den Reha-Maßnahmen. Bei der EM kam der 25-Jährige gegen Deutschland und Portugal zum Einsatz. Auch Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Corentin Tolisso hatten vor oder während des Turniers Blessuren. Frankreich war im Achtelfinale gegen die Schweiz ausgeschieden.

Die Bayern nehmen in dieser Woche die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Wegen seiner EM-Teilnahme wäre Hernández da aber ohnehin nicht dabei gewesen. Die Münchner starten am 13. August bei Borussia Mönchengladbach in die neue Saison.

