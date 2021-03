FC Bayern München zum 19. Mal im CL-Viertelfinale

München (dpa) – Der FC Bayern München steht zum 19. Mal im Viertelfinale der Champions League und ist damit alleiniger Rekordhalter in der europäischen Fußball-Königsklasse. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am Mittwochabend das Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom mit 2:1 (1:0) und setzte sich nach dem 4:1 im ersten Duell souverän durch. Weltfußballer Robert Lewandowski brachte den deutschen Rekordmeister mit einem Foulelfmeter in Führung (33. Minute). Für den Titelverteidiger der Champions League traf nach der Pause noch Eric Maxim Choupo-Moting (73.); Marco Parolo (82.) erzielte das Tor für die Gäste. Viertel- und Halbfinals werden am kommenden Freitag in Nyon ausgelost.

