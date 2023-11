FC Bayern mehrere Spiele ohne verletzten Verteidiger de Ligt

Der verletzte Abwehrspieler Matthijs de Ligt wird dem FC Bayern München «in den nächsten Spielen» fehlen.

Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister einen Tag nach der DFB-Pokal-Blamage beim 1. FC Saarbrücken (1:2) mit. De Ligt hat sich demnach «einen Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk» zugezogen. Nach Informationen der «Bild» soll der Niederländer vier bis sechs Wochen ausfallen. Erstmals fehlen wird der 24-Jährige also im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund. De Ligt hatte sich vor der Länderspielpause schon mal am selben Knie verletzt.

«Wieder die gleiche Kapsel, es ist im Moment sehr schmerzhaft. Wir haben noch keine Diagnose», hatte Trainer Thomas Tuchel, der in dieser Saison schon mehrfach mit personellen Problemen in der Abwehr zu kämpfen hatte, in Saarbrücken in der ARD gesagt. Während der Pressekonferenz nach der Partie ergänzte er: «Wir hoffen, dass es nichts Strukturelles ist.»

Dem Coach steht vor dem Klassiker beim BVB also nur noch Minjae Kim als fitter Innenverteidiger zur Verfügung. Der zuletzt ebenfalls verletzte Dayot Upamecano ist diese Woche zwar wieder ins Teamtraining zurückgekehrt. Ob es für Samstag reicht, ist aber offen.