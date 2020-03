FC Bayern kämpft im DFB-Pokal um den Einzug ins Halbfinale

München (dpa/lby) – Titelverteidiger FC Bayern München will am Dienstag (20.45 Uhr) die vorletzte Hürde auf dem Weg in das DFB-Pokal-Finale überwinden. Der deutsche Fußball-Rekordchampion gastiert im Viertelfinale beim FC Schalke 04, gegen den es Ende Januar in der Bundesliga einen deutlichen 5:0-Erfolg gab. Bayern-Trainer Hansi Flick äußerte den Wunsch, dass nach den schlimmen Beleidigungen von Münchner Fans gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp am Wochenende in Gelsenkirchen wieder das Geschehen auf dem Spielfeld im Mittelpunkt steht. «Ich hoffe einfach, dass sich das wirklich auf den Fußball konzentriert», sagte Flick.

Die Bayern müssen im Kampf um den Einzug ins Halbfinale womöglich auf Abwehrspieler Jérôme Boateng verzichten, der wegen eines Infektes beim Abschlusstraining am Montag fehlte.