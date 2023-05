FC Bayern im Topspiel gegen Bremen: Augsburg empfängt Union

Der FC Bayern München ist im Titelduell mit Borussia Dortmund am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga als erstes Team gefordert. Der Tabellenführer muss am Samstag (18.30 Uhr) im Topspiel beim SV Werder Bremen antreten. «Es ist angenehmer vorzulegen. Aber man muss es auch machen», sagte Trainer Thomas Tuchel zur Bedeutung eines Sieges im Weserstadion. Die Bayern können mit einem Erfolg den Vorsprung auf die Dortmunder auf vier Punkte vergrößern. Der Tabellenzweite BVB tritt erst am Sonntag im eigenen Stadion gegen den VfL Wolfsburg an.

Die Bayern müssen in Bremen auf mehrere verletzte Akteure wie Dayot Upamecano, Alphonso Davies oder Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Dazu ist Nationalspieler Leon Goretzka nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Für ihn soll der junge Niederländer Ryan Gravenberch im Mittelfeld an der Seite von Joshua Kimmich beginnen.

Der FC Augsburg empfängt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) den 1. FC Union Berlin. Für die seit sieben Spielen sieglosen Augsburger geht es im Abstiegskampf um wichtige Punkte. Trainer Enrico Maaßen setzt auf den Heimvorteil in der wieder ausverkauften WWK Arena. «Wir haben immer noch alles in der Hand», sagte Maaßen optimistisch. Union Berlin liegt auf Platz drei auf einem Champions-League-Platz und stellt mit 31 Gegentoren die beste Defensive der Bundesliga.