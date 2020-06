FC Bayern II gewinnt im Geister-Derby 2:1 gegen die «Löwen»

München (dpa/lby) – Die Amateure des FC Bayern haben das Münchner Geister-Derby gewonnen und dabei eine Bestmarke erreicht. Die Zweitvertretung des deutschen Fußball-Rekordmeisters setzte sich am Mittwochabend im Grünwalder Stadion gegen den TSV 1860 mit 2:1 (1:1) durch. Mit 61 Punkten ist der Tabellenführer von Trainer Sebastian Hoeneß die beste zweite Mannschaft in der 3. Fußball-Liga. Den bisherigen Bestwert hatten die Bayern unter Hermann Gerland in der Saison 2008/09 mit 59 Punkten aufgestellt.

Der 18 Jahre alte Joker Malik Tillman sorgte im spannenden Kräftemessen der Rivalen für die Entscheidung (79. Minute). Die «Löwen» waren durch das 15. Saisontor von Sascha Mölders (34.) verdient in Führung gegangen. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic durfte aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch den Ausgleich durch das 24. Saisontor von Kwasi Okyere Wriedt (45.+1) bejubeln. Der 25-jährige Wriedt jagt weiter die Tor-Bestmarke in der 3. Liga von Dominik Stroh-Engel. Dieser hatte in der Spielzeit 2013/14 für Darmstadt 27 Tore erzielt.

Einen wichtigen Heimsieg bejubelte der FC Ingolstadt am Mittwochabend beim 2:0 gegen Waldhof Mannheim und darf als Vierter weiter auf den Zweitliga-Aufstieg hoffen. Die SpVgg Unterhaching muss sich nach einem 0:0 am Mittwoch gegen den 1. FC Magdeburg weiter mit einem Mittelfeldplatz begnügen. Wie die Bayern sind auch die Würzburger Kickers nach ihrem 2:1 am Dienstag als Dritter in der Spitzengruppe der 3. Liga platziert.