FC Bayern empfängt Frankfurt zum Bundesliga-Spitzenspiel

München (dpa/lby) – Der FC Bayern München trifft im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag auf Eintracht Frankfurt. Der Sieger des Duells zwischen dem Tabellenzweiten und dem Vierten könnte im Idealfall auf Platz eins vorrücken. Bei den Bayern soll Nationalspieler Leroy Sané nach vier Wochen Verletzungspause in den Kader zurückkehren. Der Flügelstürmer sei aber noch nicht von Anfang an eingeplant, wie Trainer Hansi Flick sagte. Die erfolgreiche Elf vom 4:0 gegen Atlético Madrid am Mittwoch in der Champions League muss Flick aber auf mindestens einer Position verändern. Corentin Tolisso ist nach seiner Roten Karte in Bielefeld gesperrt.