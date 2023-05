FC Bayern empfängt formstarke Schalker

Der FC Bayern München will im Endspurt um die deutsche Meisterschaft Verfolger Borussia Dortmund auf Abstand halten. Die Bayern haben in der Tabelle der Fußball-Bundesliga derzeit einen Zähler Vorsprung auf Dortmund und empfangen am drittletzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr) den abstiegsbedrohten FC Schalke 04. Die Gäste kommen nach zwei Siegen in Folge mit Selbstvertrauen nach München.

Trainer Thomas Tuchel muss gegen Schalke weiter auf Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (Knieprobleme) verzichten. Ob Nationalspieler Thomas Müller nach den letzten beiden Partien als Einwechselspieler wieder in der Startelf steht, ließ der Coach im Vorfeld offen.

Der FC Augsburg kann im Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr) möglicherweise den Klassenerhalt perfekt machen. Dafür benötigen die Augsburger einen Sieg und Schützenhilfe auf anderen Plätzen. Nach ihren Verletzungen sind die U21-Europameister Niklas Dorsch und Mergim Berisha wieder Kandidaten für die Startelf.