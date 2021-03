FC Bayern droht Kimmich-Ausfall gegen Stuttgart

München (dpa) – Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München muss im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart womöglich ohne Joshua Kimmich antreten. Der Fußball-Nationalspieler fehlte am Freitag laut Trainer Hansi Flick wegen «grippaler Anzeichen» beim Training des deutschen Rekordmeisters. Eine Entscheidung, ob der Mittelfeldspieler eingesetzt werden kann, könnte erst am Spieltag fallen, sagte Flick.

Gegen den starken Aufsteiger soll Manuel Neuer am Samstag (15.30 Uhr) wieder im Tor stehen. Der Nationaltorhüter hatte zuletzt beim 2:1 gegen Lazio Rom in der Champions League wegen einer Erkältung pausiert und war von Alexander Nübel vertreten worden. Der Kapitän trainierte aber am Freitag wieder. «Bei Manu hat es sehr gut ausgeschaut», sagte Flick, der gegen Stuttgart sein 50. Bundesligaspiel als Chefcoach bestreitet.

