FC Bayern am Triumph-Ort: Schritt Richtung Gruppensieg

Lissabon (dpa/lby) – Der FC Bayern München strebt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) am Ort des großen Champions-League-Triumphes einen wegweisenden Sieg in der Gruppenphase an. Bei Benfica Lissabon will der deutsche Fußball-Rekordmeister den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel landen. Das wäre ein weiterer Schritt Richtung Achtelfinale. Die Münchner führen die Tabelle mit sechs Punkten vor den Portugiesen, die vier Punkte haben, an.

Mit nach Lissabon reiste auch Weltmeister Lucas Hernández, dem in Spanien eine sechsmonatige Haftstrafe droht. Verzichten muss Trainer Julian Nagelsmann dagegen auf den erkälteten Nationalspieler Leon Goretzka und den angeschlagenen Alphonso Davies.

An Lissabon haben die Münchner beste Erinnerungen. Am 23. August 2020 gewann die Mannschaft des damaligen Trainers Hansi Flick im Estádio da Luz gegen Paris Saint-Germain durch ein Tor von Kingsley Coman mit 1:0.

