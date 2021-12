FC Augsburgs Coach Weinzierl besorgt wegen Omikron-Variante

Augsburg (dpa) – Der Augsburger Coach Markus Weinzierl geht angesichts der als sehr ansteckend geltenden Omikron-Variante davon aus, dass seine Trainerkollegen in der Fußball-Bundesliga und er in den kommenden Wochen viel improvisieren müssen. «Das ist ein Fakt, auch für die nächsten Wochen. Fußball ist immer ein Glücksspiel, aber das kommt jetzt noch dazu», sagte der 47-Jährige am Donnerstag nach dem ersten Training nach der Winterpause mit Blick auf das Coronavirus.

«Es wird in den nächsten Wochen alle treffen. Es wird da unterschiedliche Glücksfaktoren geben. Ich hoffe, dass wir verschont bleiben und nicht zu viel Pech haben», sagte Weinzierl weiter. «Wir müssen die Probleme lösen, wie sie kommen und improvisieren. Das haben wir in den letzten sechs Monaten häufiger getan.»

In Ersatztorwart Tomas Koubek hatte Weinzierl zum Trainingsstart einen Corona-Fall. Bei Reece Oxford, Niklas Dorsch und Daniel Klein waren die Testergebnisse nicht eindeutig ausgefallen.

