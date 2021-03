FC Augsburg will im Abstiegskampf nachlegen

Augsburg (dpa/lby) – Der FC Augsburg will nach vier Punkten aus zwei Spielen den nächsten wegweisenden Schritt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga machen. «Das gibt natürlich Selbstvertrauen», sagte Trainer Heiko Herrlich am Tag vor dem Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Wichtig ist, dass man die Bereitschaft sieht, die gleiche Leistung abzurufen.» Bei einem Sieg würde der FCA (13./26 Punkte) Berlin auf elf Punkte distanzieren.

Hertha-Trainer Pal Dardai erklärte die Partie nach neun sieglosen Spielen zu einem «Muss-Spiel». «Natürlich ist es nicht schlecht, weil Hertha unbedingt muss, weil wir dann unsere Räume kriegen werden», sagte André Hahn. «Ich erhoffe mir viel von dem Spiel. Wir wollen alles raushauen, die drei Punkte mitnehmen und das Polster weiter ausbauen. Dafür werden wir alles geben am Wochenende.» Personell wird derselbe Kader wie vor einer Woche beim 1:0 in Mainz erwartet.

