FC Augsburg verleiht Nachwuchsspieler Malone und Koudossou

Der FC Augsburg hat unmittelbar vor dem Ende des Transferfensters zwei Nachwuchsspieler in die österreichische Bundesliga verliehen. «Maurice Malone wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Wolfsberger AC. Henri Koudossou, der vor der Saison seinen ersten Profivertrag beim FCA unterschrieben hat, zieht es für eine Saison zu Austria Lustenau», teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Stürmer Malone (22) und Mittelfeldspieler Koudossou (22) kamen in dieser Saison noch nicht zum Einsatz beim FCA.