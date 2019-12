FC Augsburg verleiht Gregoritsch an Schalke

Augsburg (dpa/lby) – Der Wechsel von Michael Gregoritsch vom FC Augsburg zum FC Schalke 04 ist perfekt. Wie beide Vereine am Montag mitteilten, wird der österreichische Fußball-Nationalspieler vom FCA bis zum 30. Juni 2020 an den Bundesliga-Konkurrenten ausgeliehen.

«Michael Gregoritsch ist mit seiner persönlichen Situation unzufrieden, weil er sich mehr Spielzeiten vorstellt», äußerte FCA-Manager Stefan Reuter: «Da ein konkretes Angebot von Schalke 04 vorliegt, in dem wir eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sehen, haben wir uns entschlossen, ihn bis Saisonende zu verleihen.»

Der 25 Jahre alte Gregoritsch betrachtet die Ausleihe als Chance und Herausforderung. «Ich möchte mich vor allem durch mehr Spielzeit für die Teilnahme an der Europameisterschaft mit Österreich empfehlen», sagte er in der FCA-Mitteilung. «Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken», kommentierte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Der Mittelfeldspieler hatte schon im Sommer mit einem Wechsel zu Werder Bremen geliebäugelt, doch der Transfer war gescheitert. Gregoritsch war bei den Augsburgern in Ungnade gefallen, nachdem er sich öffentlich über seine Situation als Reservist beklagt hatte und dafür sogar zwischenzeitlich suspendiert worden war. Er könne «es kaum erwarten, mit den Schalker Fans im Rücken aufzulaufen», ließ sich in der Schalker Mitteilung zitieren.