FC Augsburg verlängert mit Reece Oxford

Augsburg (dpa/lby) – Fußball-Bundesligist FC Augsburg kann auch in Zukunft fest mit Verteidiger Reece Oxford planen. Der 22 Jahre alte Engländer, der in den letzten vier Pflichtspielen drei Tore erzielt hatte, verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2025, wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten. «Reece hat sich bei uns zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt», lobte Augsburgs Manager Stefan Reuter in der Mitteilung.

Das bisherige Arbeitspapier des Abwehrspielers war bis zum Sommer 2023 datiert. «Ich habe mich seit meinem Wechsel zum FCA in Augsburg wohlgefühlt und mich hier zu einem deutlich besseren Fußballer entwickelt», äußerte Oxford, der im Sommer 2019 fest von West Ham United zum FCA gewechselt war. Er sei überzeugt, dass Augsburg genau der richtige Verein für ihn ist, um sich noch weiter zu entwickeln.

Der 1,93 Meter große Oxford lief in der Bundesliga bislang 53 Mal im FCA-Trikot auf. Aktuell ist er in der Augsburger Defensive gesetzt.

