FC Augsburg testet gegen Schweizer Club St. Gallen

Fußball-Bundesligist FC Augsburg absolviert in der kommenden Länderspielpause ein Testspiel gegen den FC St. Gallen aus der Schweiz. Die Partie wird am 23. März um 14.00 Uhr angepfiffen, wie der FCA am Mittwoch mitteilte. Aus organisatorischen Gründen müsse die Begegnung ohne Zuschauer stattfinden. Der genaue Spielort werde noch festgelegt, hieß es.

Der FC St. Gallen ist aktuell Dritter in der Schweizer Super League. Sowohl die Augsburger als auch St. Gallen hatten ihre Wintervorbereitung im spanischen Algorfa absolviert.