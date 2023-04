FC Augsburg strebt wichtigen Schritt im Abstiegskampf an

Der FC Augsburg will am Samstag (15.30 Uhr) im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga einen weiteren wegweisenden Schritt machen. Die Schwaben sind bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zu Gast. Man habe in jedem Spiel den Anspruch, dreifach zu punkten, sagte Trainer Enrico Maaßen.

Trainer Maaßen muss weiter auf Nationalstürmer Mergim Berisha wegen Problemen am Sprunggelenk verzichten. Torhüter Rafal Gikiewicz wird erneut durch Tomas Koubek ersetzt. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw kehrt nach Gelb-Sperre wieder zurück ins Team, auch der zuletzt verletzte Kelvin Yeboah ist wieder dabei.

Erst am Sonntag ist der FC Bayern wieder im Einsatz. Die Münchner wollen im Kampf um die Meisterschaft einen Heimsieg gegen Hertha BSC landen.