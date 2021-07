FC Augsburg spielt im ersten Testspiel 2:2 gegen den HSV

Heimstetten (dpa/lby) – Der FC Augsburg hat sich im ersten Testspiel während der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison mit einem Unentschieden begnügen müssen. Das Team von Trainer Markus Weinzierl spielte am Mittwoch in Heimstetten gegen den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV 2:2 (2:2). Der HSV ist in der Vorbereitung schon weiter. Die Zweitliga-Saison beginnt bereits in zweieinhalb Wochen.

In der ersten Hälfte war der Unterhaltungswert der Partie recht groß. Kevin Danso (19. Minute) und André Hahn (24) brachten den FCA zweimal in Fürhung. Manuel Wintzheimer (23./26.) gleich für den HSV jeweils aus. Nach einigen Wechseln verpasste Felix Uduokhai nach der Pause das Siegtor. Nach einer Ecke von Richter köpfte der Innenverteidiger den Ball an die Latte (50.).

Weinzierl setzte insgesamt 18 Akteure ein. Ihm fehlten noch einige Augsburger Nationalspieler, die nach ihrer Teilnahme an der EM oder der Copa America erst später in die Vorbereitung einsteigen werden. Die nächsten Testspiele stehen im Trainingslager gegen Qarabag FK (15. Juli) und Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt (16. Juli) an.

