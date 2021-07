FC Augsburg sagt Testspiel gegen Ingolstadt ab

Walchsee (dpa/lby) – Der FC Augsburg und der FC Ingolstadt haben ihr für diesen Samstag vereinbartes Testspiel abgesagt. Das teilten die Vereine am Mittwoch mit. Der Fußball-Bundesligist Augsburg wird stattdessen im Rahmen seines Vorbereitungscamps in Walchsee in Tirol eine Trainingseinheit abhalten. An diesem Donnerstag (18.00 Uhr) spielen die Schwaben einen Test gegen Qarabag FK aus Aserbaidschan. Im Stadion von Kufstein sind Zuschauer erlaubt, die geimpft, getestet oder von Corona genesen sind. Tickets gibt es an der Tageskasse.

