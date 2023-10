FC Augsburg peilt Heimsieg gegen Darmstadt an

Darmstadt stürzt Augsburgs Trainer Maaßen in Job-Not

Der FC Augsburg musste im so wichtigen Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 ohne Offensivspieler Ruben Vargas und (…)

Mit seinem Start in die Bundesliga-Saison ist der FC Augsburg alles andere als zufrieden. Darum steht auch Trainer Maaßen im Heimspiel (…)

Werder-Trainer kritisiert sein Team: Viel zu wenig

Zu Hause hui, in der Fremde pfui. Werder Bremen unterliegt in der noch jungen Saison extremen Leistungsschwankungen. Nach der Pleite in (…)