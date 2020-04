FC Augsburg organisiert E-Sport-Turnier für Hilfsaktion

Augsburg (dpa/lby) – Der FC Augsburg organisiert ein E-Sport-Turnier, um in der Corona-Krise Spenden für schwer betroffene Unternehmen einzusammeln. Am nächsten Samstag steigt ab 19.00 Uhr ein Event, bei dem Fans für den guten Zweck online FIFA20 gegeneinander spielen. Jeder Teilnehmer muss eine kleine freiwillige Spende einreichen, der FCA empfiehlt fünf Euro. Ein Sponsor legt pro Spieler nochmal fünf Euro drauf. 256 Teilnehmer können mitspielen, auch Fußballprofis aus dem Bundesliga-Kader und die vier Zocker aus dem Augsburger E-Sport-Team sind dabei, wie der FCA am Ostermontag ankündigte.

In den vergangenen Wochen hatten die Schwaben bereits einige Aktionen initiiert, um den von der Corona-Pandemie betroffenen Menschen in der Stadt zu helfen: Unter anderen konnten sich Pflegekräfte kostenlos Getränkekisten abholen, die Augsburger Tafel wurde von dem Verein mit Personal, Logistik und Lebensmitteln unterstützt.