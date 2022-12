FC Augsburg mit Doppel-Test gegen Union Berlin

Der FC Augsburg trifft in seinem Trainingslager im Januar zweimal an einem Tag auf den Liga-Konkurrenten Union Berlin. Das erste Testspiel am 7. Januar findet um 13.00 Uhr, das zweite um 15.00 Uhr statt, wie die Berliner am Dienstag mitteilten. Beide Partien werden auf dem Trainingsplatz des Hotels Golf Campoamor im spanischen Campoamor gespielt. Die Augsburger um Trainer Enrico Maaßen sind vom 4. bis zum 12. Januar im Trainingslager in Algorfa in Alicante. Die Berliner weilen vom 2. bis zum 11. Januar in Spanien und bereiten sich auf die zweite Saisonhälfte vor.