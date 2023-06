FC Augsburg leiht Torhüter Klein nach Sandhausen aus

Der FC Augsburg leiht Torhüter Daniel Klein (22) an den Drittligisten SV Sandhausen aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Bislang kam Klein, der im Juli 2021 als mehrfacher deutscher Junioren-Nationalspieler von der TSG Hoffenheim zum FCA gewechselt war, noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz. In der vergangenen Saison stand er achtmal im Tor der U23 in der Regionalliga Bayern.

«Daniel Klein ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, im Rahmen einer Leihe mehr Spielpraxis sammeln zu können», sagte FCA-Stefan Reuter. «Diesem Wunsch sind wir nun nachgekommen, denn es ist für einen jungen Torhüter wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Wir sind sicher, dass er sich in Sandhausen gut entwickelt.»