FC Augsburg holt Offensivtalent Günther vom FC Bayern

Augsburg (dpa) – Der FC Augsburg hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, kommt Offensivtalent Lasse Günther ablösefrei aus dem Nachwuchs des FC Bayern München. Der 18-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 mit Option auf eine einjährige Verlängerung.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lasse Günther ein deutsches Toptalent für den FCA gewinnen konnten, das von zahlreichen europäischen Spitzenklubs umworben wurde. Wir trauen ihm den sofortigen Schritt in unsere Bundesliga-Mannschaft zu und wollen in der neuen Saison weiter an seiner Entwicklung arbeiten», sagte Manager Stefan Reuter über den Neuzugang.

Günther war von der U16 bis zur U18 für deutsche Nationalteams aktiv. Bei den Münchnern spielte er in der sogenannten UEFA Youth League und kam in der vergangenen Saison auch in der 3. Liga zum Einsatz.

