FC Augsburg bezwingt Türkgücü 4:1

Mindelheim (dpa/lby) – Dank eines Dreierpacks von Florian Niederlechner hat der FC Augsburg seinen dritten Sommertest gewonnen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstag in einem Vorbereitungsspiel über viermal 30 Minuten mit 4:1 (0:1) gegen Türkgücü München durch.

In Mindelheim brachte Angreifer Sercan Sararer den Drittliga-Aufsteiger in der 59. Minute sogar in Führung. Stürmer Niederlechner (91., 112., 118.) und Verteidiger Felix Uduokhai (101.) bescherten den in der zweiten Hälfte aufdrehenden Augsburgern im vierten Testspiel auf die kommende Saison aber den dritten Sieg. Alfred Finnbogason (75.) scheiterte noch mit einem Foulelfmeter an Türkgücü-Torwart Maximilian Engl, der den isländischen Stürmer zuvor zu Fall gebracht hatte.

Die Fuggerstädter begannen unter anderen mit den Neuzugängen Rafal Gikiewicz im Tor und Tobias Strobl im Mittelfeld. Sie konnten sich aber lange keine zwingende Torchance erspielen. In der 96. Minute hatten die Augsburger, die nach 60 Minuten einmal komplett durchwechselten, sogar Glück bei einem Pfostentreffer der Münchner. In der Schlussphase machte Niederlechner aber den Sieg perfekt.

Dadurch bleiben die Augsburger in der Vorbereitung ungeschlagen. Neben Siegen gegen den 1. FC Nürnberg (2:1) und den unterklassigen SV Heimstetten (9:0) gab es noch ein torloses Remis gegen die SpVgg Unterhaching.