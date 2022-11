Fazit zur Weltklimakonferenz: Maßnahmen müssen konkreter werden

Damit ärmere Länder besser mit den Folgen des Klimawandels umgehen können, sollen sie künftig Geld aus einem Ausgleichsfonds bekommen. Das ist das Ergebnis der Weltklimakonferenz, die am Sonntag in Ägypten zu Ende gegangen ist. Viele Kritiker hätten sich aber noch konkretere Maßnahmen gewünscht. So auch die Unterstützer von Fridays For Future in Hof. Bei der Konferenz hätte es mehr darum gehen sollen, wie der Klimawandel eingedämmt werden kann. Stattdessen sei nur Thema gewesen, wie die Länder die schon entstandenen Schäden beheben können. Für Fridays For Future steht aber auch fest, was die Bundesregierung jetzt konkret tun muss:

… so Elias Westerhoff von Fridays For Future in Hof.