FAU Plauen kritisiert: Plauener Supermarktmitarbeiter sind in Corona-Krise nicht sicher

Jetzt in der Corona-Krise bekommen vor allem die Berufsgruppen Aufmerksamkeit, die notwendig für uns sind: Pfleger, Ärzte und Supermarktmitarbeiter. Doch genau dieser Gruppe fehlt die nötige Unterstützung. Das zumindest kritisiert die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union in Plauen.

Schlechte Bezahlung und Arbeitszeiten stehen ja schon länger auf der Kritik-Liste der FAU Plauen. Jetzt machen sich die Mitarbeiter aber Sorgen um ihre Gesundheit. In den Plauener Kaufland-Filialen soll es nicht genügend Sicherheitsmaßnahmen in der Corona-Krise geben. Demnach sitzen an der Kasse viele Mitarbeiter Rücken an Rücken. Ein Einkaufswagen pro Person gelte nicht mehr für Familien, nachdem sich Kunden beschwert hätten. Und der Sicherheitsdienst könne nicht gleichzeitig den Abstand im Kassenbereich und den Einlass in den Supermarkt kontrollieren. Auch in Plauener Edeka-Märkten beobachtet die FAU ähnliche Vorfälle.