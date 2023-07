Faszination Feuerwehr: Erste Ausfahrt für neue Drehleiter in Helmbrechts

Für Kinder ein faszinierender Anblick, für die meisten Erwachsenen eine Selbstverständlichkeit, wenns irgendwo brennt: Die Rede ist von Feuerwehrautos. Bei einem neuen Fahrzeug leuchten auch die Augen der Erwachsenen, vor allem der Feuerwehrkameraden: Denn einen richtig großen Auftritt gibts gerade in den sozialen Medien für das neue Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr Helmbrechts. Fast 700 „gefällt mir“-Angaben erreicht das Video zur ersten Ausfahrt der neuen Drehleiter aktuell (Stand 08:10 Uhr).

Ein riesiger Posten im diesjährigen Haushalt der Stadt Helmbrechts: 900.000 Euro hat die Anschaffung des neuen Drehleiter-Fahrzeugs gekostet, ohne Förderung sogar über eine Million Euro.

Steuerung und Technik sind hochmodern, den Wasserwerfer kann man zum Beispiel fernsteuern. Den größten Unterschied zu anderen Feuerwehrfahrzeugen macht aber der Rettungskorb aus: Hier passen bis zu fünf Personen rein; sogar eine Krankentrage, die vorher immer am Korbgeländer festgemacht werden musste. Außerdem können Menschen im Rollstuhl im Notfall direkt in den Korb gefahren werden. Die Drehleiter reicht bis in Dachgauben, kann Einsatzstellen optimal von oben ausleuchten und auch Gebäude in Höhen belüften.

