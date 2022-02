Fastnacht in Franken: Für Lena und Rene geht ein Traum in Erfüllung

Bunte Kostüme, Musik, Comedians und viel Prominenz auf den Sitzrängen: So kennen wir die TV-Kultsendung Fastnacht in Franken. Seit 1987 werden jährlich zahlreiche Narren eingeladen, Teil der Prunksitzung zu sein. Heuer ist auch ein Tanzpaar aus der Euroherz-Region dabei. Lena Meyer und Rene Skorupa von der Faschingsgilde Marktredwitz Dörflas haben die Gelegenheit, sich vor rund 4 Millionen Zuschauer auf der Bühne in Veitshöchheim zu präsentieren – eine Premiere für den Verein:

Für Lena und Rene geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. Die Choreographie hat das Tanzpaar gemeinsam mit Trainerin Alex Steiskal und den anderen Mitgliedern des Vereins entwickelt. Für die heutige Show haben sie zusätzliche Trainingseinheiten eingeschoben. Lena Meyer und Rene Skorupa haben sich 2020 den Titel Fränkische Meister in der Disziplin Tanzpaar geholt. Durch die Corona-Pandemie konnten aber auch für sie einige Wettbewerbe nicht stattfinden. Die Sendung wurde bereits am Mittwoch aufgezeichnet – die Ausstrahlung erfolgt heute Abend, um 19 Uhr.