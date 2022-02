Fastnacht in Franken: Auch Tanzpaar aus der Euroherz-Region ist dabei

Bunte Verkleidungen, zahlreiche Tänzer und Comedians und viel Prominenz auf den Sitzrängen: So kennen wir die Fastnacht in Franken. Bei der diesjährigen Veranstaltung ist auch ein Tanzpaar aus der Euroherz-Region dabei.

Die Faschingsgilde der Turnerschaft Marktredwitz-Dörflas schickt Lena Meyer und Rene Skorupa nach Veitshöchheim – Eine Premiere für den Verein. Für Tänzer und Trainer geht damit ein Traum in Erfüllung, teilt die Faschingsgilde mit.

Die Choreographie hat das Tanzpaar demnach größtenteils selbst entwickelt. Durch weiteren kreativen Input ist der finale Tanz entstanden. Lena Meyer und Rene Skorupa waren auch schon Fränkische Meister in der Disziplin Tanzpaar. Durch die Corona-Pandemie konnten aber auch für sie einige Wettbewerbe nicht stattfinden. Umso mehr freuen sie sich auf die Möglichkeit bei Fastnacht in Franken auftreten zu können, so der Verein. Die Ausstrahlung der Sendung ist am Freitag um 19:00 Uhr.